賭城站列第5無礙提早封王 韋斯塔本F1四連霸

韋斯塔本在今年前10站拿下其中7站分站冠軍後在車手榜一直遙遙領先，惟受制紅牛在研發進度漸漸被麥拿侖趕過，後者兩名車手諾利斯及皮亞斯齊屢奪佳績，加上其餘兩大勁敵法拉利及平治成績平穩，而陣中另一車手佩雷斯表現又嚴重下滑，令紅牛在車隊榜已跌至第4，「韋少」在車手榜亦一路被追趕。

來到拉斯維加斯站，韋少賽前手持61分優勢領先諾利斯，意味只要在此仗不被對方取多3分或以上便可篤定四連霸，結果排第5位起步的他，一路守住以第6起步的諾利斯，最終雙方分列5、6名完成正賽，韋少以總成績403分，拉開對方63分，在餘下兩站連同衝刺賽在內最多只能取58分下，篤定連續4年成為世界冠軍。至於此站冠、亞軍由平治的羅素及「黑帝」咸美頓包辦，季軍則為法拉利的辛斯。

韋少認奪冠路充滿挑戰

賽後韋少心情興奮的同時，亦承認今次冠軍來之不易，「我從沒幻想自己能贏4次世界冠軍，我為自己和團隊感到驕傲。這是充滿挑戰的賽季，亦令我學會了不少東西，相信明年挑戰將會更大，但我會熱切期待」。