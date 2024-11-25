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體育

阿仙奴大勝森林反彈 阿迪達駁沙卡詐傷論

【明報專訊】對上一個月各戰線幾乎潰敗的阿仙奴，經歷近兩周國際賽期休整，昨晨英超總算重拾勁旅本色，主場3：0擊潰今季表現可人的諾定咸森林。不過「兵工廠」主將布卡約沙卡此仗不單極速傷癒復出，更在森林身上取得入球助攻各一，惹外界揣測他為逃避國際賽「詐傷」指控。阿仙奴主帥阿迪達賽後立即反擊，表明可提供沙卡的磁力共振掃描（MRI）報告證其清白。

維拉續頹僅和水晶宮 近3輪失8球

對森林一役開賽初段即搶攻的阿仙奴，上半場15分鐘已由沙卡一人之力殺入禁區勁射建功。換邊後再有湯馬士柏迪及小將恩雲拿利錦上添花，助球隊主場3球輕取森林，並終止聯賽連續4場不勝劣績。惟針對記者賽後提及沙卡在上輪國際賽期退出英格蘭隊，以及英軍隊長哈利卡尼不點名批評「球員應對國家隊有更多責任感，不應只考慮所屬球會利益」，阿迪達則顯得甚為不滿，「誰對沙卡的傷勢有懷疑？我們可以發送沙卡的MRI報告作證。他仍需更長時間方能完全康復。是役我決定派沙卡正選披甲前，他其實只曾參加了一節操練」。

阿仙奴逐漸步出低潮，而另一實力分子阿士東維拉頹勢則持續。該隊昨晨曾兩度落後，最終憑奧尼屈堅斯及巴克里各建一功，在主場以2：2逼和水晶宮。惟連同此仗在內，維拉各賽事已連續6場不勝，且近3輪聯賽共失8球。

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