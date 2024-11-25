曼城18年來首嘗五連敗 主場吞熱刺4蛋 哥帥認領軍8年最低潮

曼城昨有早前榮膺金球獎的洛迪卡斯簡迪賽前帶同獎盃與球迷同賀，但已提早收咧的他連同高華錫、謝利美杜古、奧斯卡波比，以及中堅魯賓戴亞斯因傷缺陣；熱刺亦有一對正選中堅基斯甸羅美路與雲迪尹，以及鋒將李察利臣因傷避戰，而早前涉種族歧視隊友孫興慜的中場賓坦古亞亦須停賽。

近21年首主場淨負4球

在哥迪奧拿先收起中場核心奇雲迪布尼下，曼城此仗在主場未能掌控中場組織，與熱刺互有攻守，而客軍更於13分鐘由中場占士麥迪臣殺入禁區接應翼鋒古路施夫斯基的傳中球，近門凌空射入先開紀錄。7分鐘後，這名英格蘭國腳中場再次直搗禁區接應孫興慜的妙傳，再乖巧挑射入網拉開比數，半場領先兩球。

下半場曼城隨即換入尼敦阿基欲改善防守，但得勢不饒人的熱刺在52分鐘由右閘柏度樸路藉一次反擊後上射入再下一城。即使及後曼城換入迪布尼及基亞利殊加強進攻並製造多次機會，但一一無功而還之餘，更在93分鐘的補時階段被熱刺再藉反擊由翼鋒比蘭莊遜「埋齋」，以0：4大敗並寫下多項尷尬紀錄，包括自2017年1月在聯賽作客0：4不敵愛華頓後，逾7年半以來首次輸4球；自2003年2月在聯賽主場以1：5不敵阿仙奴以來，逾21年來首次主場淨負4球或以上；同時是球隊自2006年以來首嘗各項賽事五連敗。

沙拿建兩功 利物浦作客險勝修咸頓

哥迪奧拿賽後承認曼城正身處他執教以來最低谷，「這是我在這裏8年來都未遇過的情况，防守表現得脆弱，但現在我們必須面對現實，盡快想辦法重整旗鼓，或許幾星期後又是另一個故事」。而曼城右閘基爾獲加亦相信球隊可以振作，「足球場上的表現有時與士氣不無關係，當你是常勝軍時有時入球就像手到拿來，反之亦然」。

利物浦昨晚征榜尾的修咸頓，於30分鐘由中場蘇保斯拉爾遠射得手破悶局，主隊鋒將阿當岩士唐在42分鐘操刀12碼被救出隨即補射入網。換邊後「聖人」於56分鐘藉反擊由馬菲斯費南迪斯射入反超，但「紅軍」靠前鋒穆罕默德沙拿在65及83分鐘梅開二度終以3：2險勝，各賽事五連勝後於英超12戰得31分，榜首優勢增至8分。