張家朗花劍世盃新季首擊32強止步

今領銜轉戰團體賽

張家朗首戰先對陣波蘭隊劍手高錫克（Mateusz Kozak）未受考驗，在領先5：3時連取7分遙遙領先，首局未完就以15：10擊退對手。他晉級32強後面對世界排名第24的意大利劍手隆巴迪（Giulio Lombardi），首節曾連失3分落後2：5，之後雖調整追回6：6，但他落後7：8時再被對手連得8分，以7：15落敗。

至於世界排名第20的蔡俊彥，在64強面對排名低9位的日本隊巴黎奧運男團金牌成員永野雄大，蔡俊彥與對方爭持至5：6時，遭連取6分拉開，他之後雖連贏3分力追，仍以9：15惜敗。張家朗和蔡俊彥今將伙吳諾弘及梁千雨，代表港隊出戰團體賽。

女花方面，港隊巴黎奧運代表陳諾思憑世界排名直入正賽，64強與意大利隊的卡米拉文仙尼（Camila Mancini）拉鋸3局後未分高下，終決一劍以13：12險勝晉級。她在32強面對另一名意國選手仙妮嘉莉亞（Martina Sinigalia），首節連失4分被拉開，終以10：15憾負止步。從初賽晉級的鄭曉為則64強以9：15不敵日本隊的上野優佳。