SUN周日體育直播賽程

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2024年11月24日星期日
艾摩廉誓當紅魔夢想家 自信正確人選 領軍首擊征葉士域治
車路士挫李城返勝軌 紅軍征修咸頓爭五連捷
巴杜姆閃電建功領東方闖4強 1球淘汰南區 鬥流浪爭入決賽
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體壇快訊：塞國衛冕軍三籃闖8強
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張家朗花劍世盃新季首擊32強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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