體壇快訊：塞國衛冕軍三籃闖8強

張本智和主場決戰王楚欽

在日本福岡舉行的世界乒乓球職業大聯盟（WTT）總決賽昨演4強階段，其中日本隊星將張本智和以局數4：3力克國家隊的世界二哥林詩棟，殺入決賽後將與國家隊「世一」王楚欽爭冠。女單方面，陳幸同以4：0輕取國家隊隊友王藝迪，將決戰另一國手王曼昱。

卡尼戴帽領拜仁六連勝

拜仁慕尼黑昨晨於德甲獨腳戲憑射手哈利卡尼分別於63及補時階段的93分鐘各入一記12碼，加上95分鐘他再近門將自己踢起的皮球頂入網，終大演帽子戲法，領銜在主場以3：0輕取有守將舒洛達碧克完場前領紅的奧格斯堡，各項賽事六連勝，在聯賽榜11戰得29分穩居榜首。

羅素F1賭城站排頭位

世界一級方程式（F1）昨演拉斯維加斯站排位賽，平治的英籍星將羅素以1分32.312秒做出最快圈速，年內第3次正賽排頭位，法拉利的辛斯及阿爾派的加斯利分列第2及3位。至於紅牛的佩雷斯續低迷，在首節出局的他僅排第16名起步。