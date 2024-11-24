巴杜姆閃電建功領東方闖4強 1球淘汰南區 鬥流浪爭入決賽

馬希偉無緣港足東亞外初選

稱表現或無法打動教練青睞

東方昨仗第一次起腳即入波，西班牙籍前鋒巴杜姆禁區內接應傳中控定抽射死角入網，僅48秒便打開紀錄。南區32分鐘有黃金機會，前鋒基哥利門前抽射，但被東方中堅高素巴耶夫護空門。下半場東方射手巴科爾單刀以及後備入替翼鋒費利浦薩完場前快射，都未能攻破南區門將伍瑋謙十指關，東方終小勝1球，晉身銀牌4強。東方主帥盧比度透露，緊接4日內要踢兩仗，周四在旺角場迎亞冠盃2的E組第5仗對FC悉尼將會輪換。

昨正選的東方20歲鋒將馬希偉，於61分鐘被換出，各項賽事近6仗未建功。雖季初已入兩球，但他承認狀態未如上季，「與大家期望是有落差，希望可在比賽盡快搵返之前狀態，再要求自己做好點，要踢得再有威脅點，可嘗試多點射門」。

港足主帥韋斯活正式上任後，馬希偉未再列入決選，東亞盃外圍賽30人初選亦名落孫山。對此他說：「這是教練決定，自己可能確實在季初表現無法打動到他，自己都有責任，心情好難話完全無影響，但除了球場上表現無咩可做到，我會繼續做好自己，希望有一日可打動到教練」。

大埔2：1小勝港會 港超續居次

傑志今征九龍城

港超方面，大埔昨憑陳肇鈞及盧卡斯上半場各建功，主場2：1挫港會，賽後與榜首東方同樣8戰20分，得失球差少一球而續居次席。今午3時有兩場港超，九龍城在深水埗運動場對傑志，以及均業北區主場對流浪。