明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

艾摩廉誓當紅魔夢想家 自信正確人選 領軍首擊征葉士域治

【明報專訊】曼聯新主帥魯賓艾摩廉明晨將迎領軍後首擊，在英超作客面對「紅魔」前助教麥堅拿倒戈領軍的葉士域治，力爭旗開得勝。這名葡萄牙籍新「魔帥」出席首場記者會時除了明確表示將堅持其戰術理念，並相信自己在曼聯就是「在正確時間出現的正確人選」。

葉士域治vs.曼聯 now611 / 621台 明晨00：30直播

艾摩廉上任約兩周後，明晨將領軍作客升班馬葉士域治，爭取為11戰15分的曼聯重返上游。這名39歲葡籍少帥出席首場賽前記招，談及球隊問題所在，「球隊太容易失控球權，需要更好控球，同時加強回防」。對於來到紅魔很大機會沿用其3-4-2-1陣式，他說：「這不是革命，無論是5後衛、4後衛還是3後衛，足球都是沒那麼大分別。我總是100%堅持自己風格。也許需時適應，但首場比賽希望讓大家看到球員在企位和接球方式會有變化」。季初因傷至今仍未披甲的新中堅利尼約路，據報有望今仗上演「處子戰」。

堅持執教風格 認球隊需大幅改進

艾摩廉在席上又自稱是「夢想家」，「我認為球隊還有成長空間，我想嘗試新事物。說我天真也好，但我相信自己就是在正確時間出現的正確人選。我可能會錯，但世界依舊運轉，太陽依舊升起，所以我不會為此擔心」。他稱會在兩年半合約期證明自己，「我認為兩年時間足夠讓球會判斷繼續走這條路是否正確。來到曼聯就必須贏得一些東西，所以我不會說需要很多時間，但要贏得冠軍，球隊確實需要大幅改進」。

艾摩廉亦談及曼聯兩名前帥摩連奴及坦夏格，「摩連奴發給我短訊，稱這是間令人着迷的大球會，他說得無錯。我和他是不同的人，我仍年輕，會試圖去理解球員、相信他們，我唯一要求就是努力工作；坦夏格在阿積士做得非常出色，我認為他當時組建了歐洲五大聯賽以外最好的球隊」。

麥堅拿帶隊首倒戈曼聯「感覺美妙」

另邊廂，同為少帥的麥堅拿於2016至21年在曼聯先後出任青年軍教練及一隊助教，之後轉投葉士域治，領軍3季內由英甲連升英冠到英超，也傳過為紅魔新帥人選。對於將首次倒戈前東家，這名38歲英籍教頭賽前百感交集，「在曼聯是我教練生涯一個小小里程碑，但將葉士域治帶回英超是我認為最有意義的事，也令今季可以有機會主場對曼聯，感覺真的很特別美妙」。

上 / 下一篇新聞