體壇快訊：大谷3膺美職棒ＭＶＰ

飛腳勝利船今爭日皇盃

日本天皇盃今午1時在國立競技場上演決賽，由兩支關西球隊大阪飛腳與神戶勝利船爭霸。正於日職領先的勝利船正雙線爭冠，冀自2019年後再捧走日皇盃；而今年聯賽對賽不敗的飛腳也盼第6度稱王，以此從而取得來季亞冠精英聯賽席位。

綠軍訪白宮晤拜登

上季NBA總冠軍波士頓塞爾特人，昨到訪白宮獲美國總統拜登接見，星將塔圖更向他送上「綠軍」球衣。塞爾特人班主哥斯碧克表示，雖然其家族正準備將球會賣盤，但承諾至少未來3年仍會繼續管理球隊。

王楚欽闖WTT總決4強

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）總決賽昨在福岡續演，首兩個比賽日陷低潮的國乒成績反彈，國家隊「一哥」王楚欽在男單8強，以局數3：1擊敗瑞典隊星將摩賈德，與隊友林詩棟同晉4強；女單國手陳幸同與王藝迪則分別擊敗日本隊球手平野美宇及張本美和，今在4強會師。

意美爭闖台盃決賽

台維斯盃網球賽衛冕之師意大利隊，昨在8強雖先有梅薩迪在男單出師不利，卻藉「世一」史拿在男單獲勝扳平，他之後更在男雙伙拍貝列天尼勝出，以總場數2：1反勝阿根廷隊，今與同樣以2：1淘汰美國隊的澳洲隊爭入決賽，而意、澳之戰亦是上屆決賽翻版。