賀蘭特重返理文首督操 證留任港足助教 輔韋斯活戰東亞外

賀蘭特持有亞洲足協專業教練牌照，曾在2020至22年擔任理文青訓總監，今年9月重返香港輔助港足新帥韋斯活。他證實接過理文兵符後，仍會協助港足出戰下月的東亞盃外圍賽，「作為外國人來到這裏，不應終日流連蘭桂坊，而是落手落腳幫助香港足球。不論在港足、球會還是青年隊，都可以利用過去在外地的經驗和學識，全心全意做貢獻」。

理文另聘請曾在泰國球會工作多年的列特為助教，該英籍教練於2017年曾在馬來西亞球隊檳城擔任韋斯活副手。賀蘭特透露與列特早在2013年認識，希望借助對方分擔工作量，「我還年輕，球會希望有一名能合作、在我需要退一步觀察球員時，可主持操練的人。今（昨）天的訓練能充分做到這點」。理文今周未有本地賽，因此賀蘭特領軍首擊，將是下周三作客越南球隊南定FC的亞冠盃2的G組第5輪賽事。

東方今銀牌8強會師南區

此外，高級組銀牌8強今晚6時在旺角大球場補賽，由東方對冠忠南區；港超次席的大埔下午3時將在大埔運動場舉行聯賽迎戰第8名的港會，若全取3分將追至與榜首東方同得20分。