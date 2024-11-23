馬利斯卡領車返李城倒戈 列斯占士再傷舊患缺陣

列斯占士季初因腿筋傷患至上月底才復出，至今僅在英超上陣4次。馬利斯卡在賽前記招證實這名車路士隊長在操練再次腿筋不適，肯定不會隨隊出征，預計再無緣下周中歐協聯賽事，盼對方能盡快回歸。列斯占士近年備受傷患困擾，今次已是4年來第8次觸傷大腿筋，上季全季只上陣11場。他昨在社交網發文，稱一定會強勢歸隊，「這段訊息是寫給那些理解並尊重我的人，非常感謝你們的支持和善意的留言。我接受眼前又一個挑戰，最終一定可以跨過」。

馬利斯卡上季領李斯特城英冠封王重返英超，這名44歲意籍教頭對重返王權球場既興奮又感激，「我們度過一個美好球季，李斯特城的老闆和他的家人很關心球員和球會上下，我會用終生感謝這間球會」。至於「狐狸」主帥谷巴證實20歲加納隊翼鋒法達胡因膝蓋十字韌帶重創而提早收咧，承認是沉重打擊。

阿仙奴領森林 阿迪達第250場領軍

至於與車路士同得19分的其中兩隊、阿仙奴同晚主場迎戰諾定咸森林，是「兵工廠」領隊阿迪達第250場領軍。據報中場迪格蘭賴斯及翼鋒布卡約沙卡在國際賽周後，均有望傷癒復出。