明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

馬利斯卡領車返李城倒戈 列斯占士再傷舊患缺陣

【明報專訊】英超現排第3的車路士今晚英超早場作客李斯特城，領隊馬利斯卡今季執掌「藍戰士」後，將首次重返王權球場倒戈，不過他賽前證實，隊長列斯占士再度受傷缺陣；這名24歲英籍右閘4年內已第8次觸傷大腿筋。

列斯占士季初因腿筋傷患至上月底才復出，至今僅在英超上陣4次。馬利斯卡在賽前記招證實這名車路士隊長在操練再次腿筋不適，肯定不會隨隊出征，預計再無緣下周中歐協聯賽事，盼對方能盡快回歸。列斯占士近年備受傷患困擾，今次已是4年來第8次觸傷大腿筋，上季全季只上陣11場。他昨在社交網發文，稱一定會強勢歸隊，「這段訊息是寫給那些理解並尊重我的人，非常感謝你們的支持和善意的留言。我接受眼前又一個挑戰，最終一定可以跨過」。

馬利斯卡上季領李斯特城英冠封王重返英超，這名44歲意籍教頭對重返王權球場既興奮又感激，「我們度過一個美好球季，李斯特城的老闆和他的家人很關心球員和球會上下，我會用終生感謝這間球會」。至於「狐狸」主帥谷巴證實20歲加納隊翼鋒法達胡因膝蓋十字韌帶重創而提早收咧，承認是沉重打擊。

阿仙奴領森林 阿迪達第250場領軍

至於與車路士同得19分的其中兩隊、阿仙奴同晚主場迎戰諾定咸森林，是「兵工廠」領隊阿迪達第250場領軍。據報中場迪格蘭賴斯及翼鋒布卡約沙卡在國際賽周後，均有望傷癒復出。

上 / 下一篇新聞