哥迪奧拿續約曼城兩年 稱難離逆境藍月 迎熱刺前注強心針

曼城vs.熱刺 now611／621／631台 明晨01：30直播

曼城由開季至今，哥迪奧拿季尾約滿離隊的消息一直縈繞不散，昨終宣布這名53歲西班牙籍名帥續約兩年，意味如無意外將會執教「藍月」達11季。轉會專家羅曼奴透露，對方在是次合約中放棄解約條款，換言之假使曼城最終因財務違規罪成降班，他仍會繼續留隊。

無懼四連敗頹勢 哥帥：反彈好時機

哥帥在2016年夏天入主曼城，近8季贏得包括6屆英超和1屆歐聯共18項錦標（見表），今季因多名主力受傷致成績稍下滑，上月底至本月初期間更在3項賽事四連敗。哥帥說：「曼城對我意義重大，我對這球會有特別感覺，我們經歷了很多精彩時刻，令我興奮不已。近來連敗4仗，我更覺得此際不能離開，事情就是這麼簡單。我認為當下是球隊反彈的好時機。」

曼城在英超以11戰23分排次席，落後榜首利物浦5分，明晨主場迎戰熱刺雖續缺應屆金球獎得主中場洛迪卡斯簡迪及小將奧斯卡波比，但因傷或狀態不足而缺席本月國際賽的翼鋒基亞利殊、菲爾科頓、中場奇雲迪布尼、後衛史東斯及文路爾艾簡治今周均已重投操練，或可聯同翼鋒謝利美杜古、中場馬菲奧斯紐尼斯、守將魯賓戴亞斯及尼敦阿基等人候命；射手艾寧夏蘭特剛在兩場B3組歐洲國家聯賽獨取4球，率領挪威隊升上A組，勢成熱刺心腹大患。

熱刺表現不穩防線鬧中堅荒

熱刺今季英超表現甚不穩，暫以5勝1和5負得16分排第10，不過曾在9月底作客大勝曼聯、本月初主場勇挫阿士東維拉及上月底英格蘭聯賽盃16強主場淘汰曼城。熱刺此仗除了有中場賓坦古亞因種族歧視隊友鋒將孫興慜罪成，展開停賽7場的刑期，還有前鋒李察利臣、威爾遜奧度拔、守衛雲迪尹因傷避戰，另一中堅基斯甸羅美路亦因腳傷上陣成疑。

另外，Now TV昨宣布取得未來4季英格蘭足總盃及社區盾在香港的獨家播映權，今屆英足盃將由明年1月起第3圈開始直播。