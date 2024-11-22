港高球公開賽粉嶺開打 許龍一主場暫列20 榮幸偕兩大滿貫得主同組

香港高爾夫球公開賽繼去年後，再次成為亞巡賽國際系列賽分站。主場出擊的港隊代表許龍一，今屆與2013年美國公開賽冠軍兼2015年香港公開賽冠軍的英籍好手羅斯、2018年美國大師賽冠軍的美籍星將列特同組作賽。

24歲的許龍一雖昨在第3洞已吞下「柏忌」，不過他緊接在第4洞先捉下一隻「小鳥」，為自己返回平標準桿，其後再在第8、10及13洞共捉下3隻小鳥，最終經過18洞後，許龍一以低標準3桿完成首日賽事，並列第20位，他今早7時25分將續戰次回合。而羅斯和列特則分別做出低標準1桿及低標準5桿，位居第60及7位。

泰球手帖龐低標8桿獨領風騷

當被問及這次需與兩名大滿貫得主同組比賽的感受，許龍一賽後坦認縱開局有點慢，但幸好有他們兩人的鼓勵，「我覺得吸收了他們的能量，他們都是我從小到大仰慕的球手，現時能一同比賽真是一種榮幸」。另作為東道主球手，賽事期間有逾百多名球迷隨行觀賽，許龍一亦表示從中能感受到主場支持，感謝有很多人到場。

除了許龍一外，還有8名本地選手參與今屆賽事，包括黃子龍、黑純一、伍城鋒、陳諾謙、沈弘毅、迪蘇沙、李中堯及楊曉威，當中暫時成績較好的是黑純一，藉捉下5隻小鳥，以低標準4桿並列第13位。

衛冕甘寶暫排並列次席

至於泰籍好手帖龐於首日賽事捉下7隻小鳥及1隻「老鷹」下，以低標準8桿獨佔鰲頭。對於今日次回合的準備，過去贏得3個亞巡賽冠軍的帖龐認為順從日常程序，並堅持自己計劃便能成功。而力爭衛冕的新西蘭籍球手甘寶，昨則打出低標準桿7桿及與澳洲籍華裔球手袁可威及日籍球手比嘉一貴並列次席。