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體育

體壇快訊：王雨晨無緣英錦正賽

【明報專訊】港將王雨晨昨在英國桌球錦標賽外圍賽最後一圈，雖在首局以一棒75度拔頭籌，但之後被東道主名將鶴健士轟破百下連失3局終負局數3：6無緣正賽。21歲國家隊新星吳宜澤則以局數6：3挫對手獲正賽32強資格，成唯一國手突破外圍賽。

三籃年終賽維園開戰

國際籃聯（FIBA）3×3年終賽今起一連3日首次於香港維多利亞公園舉辦，賽事共14支球隊競逐達180萬港元的總獎金及年度總冠軍頭銜。由奧運金牌成員、38歲拉脫維亞籍球星查華斯領銜的Team Hong Kong將在今晚出戰資格賽，與兩隊世界級球隊爭入翌日的分組賽。

科索沃棄戰判輸

科索沃隊上周六在歐洲國家聯賽C2組作客羅馬尼亞隊，由於完場前主隊球迷高喊政治口號而提早離場，歐洲足協昨判客隊輸0：3，羅馬尼亞雖得以6戰全勝升班，但該國足總因事件被罰款12.8萬歐元（約104萬港元），下場主場也須閉門上演。

蘭斯膺美職最佳主帥

美國職業聯盟（MLS）昨宣布年度最佳教練，由哥倫布機員的47歲法籍教頭韋費特蘭斯奪得，在他領軍下球會贏得2023年美職總冠軍。另外，曾效力曼聯、現於澳職西悉尼流浪者效力的西班牙36歲名將桑馬達，昨落實成為2025年美職新軍FC聖迭戈合伙人，成為班主一員。

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