冀遠離社會負能量 占士停更社交網

身為現役籃壇最強球員之一的勒邦占士，其個人社交平台Instagram擁有逾1.5億粉絲，X及facebook亦分別有約5300萬及2800萬追隨者。這名不時喜愛更新各大平台的湖人球星，早前更公開高調支持美國大選的民主黨候選人賀錦麗，並轉載一段有關指摘特朗普涉及歧視的短片。不過，勒邦占士昨突然宣布即日起暫停更新，並轉載另一NBA球星杜蘭特經理人Rich Kleiman在X上的帖文，該文提及現時社會上充斥仇恨及負面情緒，體育原本是連繫與凝聚社會的重要部分，但現時卻不再如此，並希望未來人們找回初心。

騎士大勝塘鵝極速返勝軌 保羅佐治傷出76人五連敗

賽事方面，東岸榜首的騎士日前作客不敵波士頓塞爾特人，被終止開季十五連勝走勢後，昨於常規賽有6人得分雙位數下，在主場以128：100大勝塘鵝，重回勝軌。至於費城76人昨有球星保羅佐治戰至第3節早段因膝傷退下火線，最終作客以111：117不敵孟菲斯灰熊，吞五連敗後以2勝12負續在東岸敬陪末席。