港足兩助教換新職 賀蘭特返理文接掌

曾任理文青訓總監兩年

理文上月在亞冠2吞兩連敗後，曾昭達卸任主帥進修，由助教朱兆基暫代領軍。會長李文恩本月初透露，新帥為曾在香港及泰國球會工作的30多歲少帥。賀蘭特有亞洲足協專業教練牌照，2020年8月來港任理文青訓總監，兩年後約滿轉赴泰甲球隊泰港做助教及曾任暫代主帥，其後在關島及阿富汗國家隊擔任助教，今年9月起成港足助教，協助球隊近况三連勝。他回理文首仗領軍為下周三亞冠盃2分組賽作客越南對南定FC。理文同時聘請有多年泰國球會工作經驗的英籍教練列特（Darren Read）任助教。

連同盧斯爾將投中超升班馬雲南玉昆，港足兩名助教均將任新職。至於賀蘭特會否續兼任港足助教，據悉理文願放行對方輔助港足主帥韋斯活迎戰下月在港舉行的東亞盃外圍賽。

賀蘭特在球會訪問表示，並非每人都有二度加盟同一球會機會，今次回歸準備好另一身分貢獻，「我首要令球隊成為團隊，提高球員水平及推動其潛力。我們前場有班好球員，無論外援還是本地球員，要發揮他們最大能力，踢出漂亮足球取勝」。他稱與球會上下已建立關係，希望將「理文人」（Leemanian）的心態帶到球隊。