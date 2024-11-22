意大利五奪金夫人盃 挫斯洛伐克封后 柏奧莉妮：難以置信一年

意大利隊今屆金夫人盃由8強起奮戰，先以場數2：1淘汰日本隊，後於4強再以同一比數勇挫由施維雅達領軍的波蘭隊，連續兩屆躋身決賽。意軍昨由世界排名第78位的邦莎迪在女單打頭陣，結果順利以直落兩盤6：2、6：4擊敗斯洛伐克隊選手靴嘉高娃先拔頭籌，接着柏奧莉妮再以6：2、6：1輕取斯軍的施拉高娃，以總場數2：0勝出，繼2013年後再度捧起獎盃，也令斯軍無法自2002年後再奪標。

意網運亨通年 一哥史拿稱霸3大賽

意大利網運今年綻放光芒，既有「世一」史拿在澳洲和美國公開賽稱霸男單，也於日前ATP年終賽奪冠，昨又有女子隊在金夫人盃無敵手，令柏奧莉妮不禁興奮道：「意大利網運度過了令人難以置信的一年，這對我的祖國是一件很好的事。我們現於國內有十分多球迷，網球運動正迅速成長，而史拿則已成為每個人的模範。」

柏奧莉妮大滿貫兩奪亞 初戰年終賽

事實上，柏奧莉妮個人今年成就亦大躍進，曾於2月在迪拜贏得首個國際女子網球協會（WTA）千分級賽事女單冠軍的她，當時世界排名才打入前20名，之後接連打入法網和溫網決賽，分別受挫施維雅達及捷克籍的卡絲高娃屈居亞軍，但世界排名亦急升至第4，取得早前結束的WTA年終賽參賽資格，又於法網和巴黎奧運伙拍同胞艾蘭妮分別獲得女雙亞軍和奪金。28歲的柏奧莉妮說：「今年發生的事情實在瘋狂，就像發夢一樣。金夫人盃開戰後，我們都沒想過可以奪冠，尤其是球隊上屆在決賽不敵加拿大隊，但現在我認為己隊值得成為冠軍。」

同於馬拉加上演的台維斯盃方面，德國隊在8強藉艾特馬亞及施祖夫先後在男單勝出，以場數2：0淘汰加拿大隊，將與前日挫西班牙隊的荷蘭隊爭入決賽。