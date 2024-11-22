明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

意大利五奪金夫人盃 挫斯洛伐克封后 柏奧莉妮：難以置信一年

【明報專訊】繼網球壇世界一哥史拿成為首個揚威男子職業網球聯合會（ATP）年終賽男子單打的意大利籍球手後，該國的女子隊昨又在西班牙馬拉加舉行的金夫人盃決賽，以場數2：0擊敗斯洛伐克隊，相隔11年再度封后。帶領意大利隊第5次登頂的主將柏奧莉妮賽後稱，就其祖國網運發展及其個人成績，均度過了令人難以置信的一年。

意大利隊今屆金夫人盃由8強起奮戰，先以場數2：1淘汰日本隊，後於4強再以同一比數勇挫由施維雅達領軍的波蘭隊，連續兩屆躋身決賽。意軍昨由世界排名第78位的邦莎迪在女單打頭陣，結果順利以直落兩盤6：2、6：4擊敗斯洛伐克隊選手靴嘉高娃先拔頭籌，接着柏奧莉妮再以6：2、6：1輕取斯軍的施拉高娃，以總場數2：0勝出，繼2013年後再度捧起獎盃，也令斯軍無法自2002年後再奪標。

意網運亨通年 一哥史拿稱霸3大賽

意大利網運今年綻放光芒，既有「世一」史拿在澳洲和美國公開賽稱霸男單，也於日前ATP年終賽奪冠，昨又有女子隊在金夫人盃無敵手，令柏奧莉妮不禁興奮道：「意大利網運度過了令人難以置信的一年，這對我的祖國是一件很好的事。我們現於國內有十分多球迷，網球運動正迅速成長，而史拿則已成為每個人的模範。」

柏奧莉妮大滿貫兩奪亞 初戰年終賽

事實上，柏奧莉妮個人今年成就亦大躍進，曾於2月在迪拜贏得首個國際女子網球協會（WTA）千分級賽事女單冠軍的她，當時世界排名才打入前20名，之後接連打入法網和溫網決賽，分別受挫施維雅達及捷克籍的卡絲高娃屈居亞軍，但世界排名亦急升至第4，取得早前結束的WTA年終賽參賽資格，又於法網和巴黎奧運伙拍同胞艾蘭妮分別獲得女雙亞軍和奪金。28歲的柏奧莉妮說：「今年發生的事情實在瘋狂，就像發夢一樣。金夫人盃開戰後，我們都沒想過可以奪冠，尤其是球隊上屆在決賽不敵加拿大隊，但現在我認為己隊值得成為冠軍。」

同於馬拉加上演的台維斯盃方面，德國隊在8強藉艾特馬亞及施祖夫先後在男單勝出，以場數2：0淘汰加拿大隊，將與前日挫西班牙隊的荷蘭隊爭入決賽。

上 / 下一篇新聞