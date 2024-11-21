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體育

港九D1田徑開鑼 男甲黎柏希學界跳高紀錄被推翻惹議

【明報專訊】港九區中學學界第一組（D1）田徑賽昨在天雨下假灣仔運動場展開，首日賽事並未誕生新紀錄，但在男子甲組（A grade）跳高項目上出現爭議事件，喇沙書院的黎柏希幾乎造出新績2.02米下奪金，惟被判犯規終僅以1.96米衛冕。團體成績方面，喇沙及拔萃女書院在首個賽日完結後暫列男、女子組榜首。

不滿裁判跌桿犯規判決

本年度港九區D1田徑賽昨日開鑼，天氣不時落起驟雨，而在男甲跳高上出現爭議性賽果，喇沙書院的黎柏希雖一早以1.96米穩奪金牌，他其後便嘗試打破舊紀錄2.01米，黎柏希本身在第2次試跳時已跳過橫桿，但他被判犯規，黎柏希、其教練及老師先後與裁判理論均不果。及至黎柏希再度挑戰則試跳失敗，終僅以1.96米完賽。

中六生的黎柏希賽後憶述道：「當刻躍出2.02米是開心的，然後我轉頭發現整個橫桿托跌下，但我認為根據規則是指運動員從跳高墊下來後（橫桿才掉下）仍能當作成功，何况不會因撞倒橫桿而產生震動令整個橫桿托掉下。」惟黎柏希謙稱：「我的目標或許是亞洲級或世界級賽事，所以這比賽都是一個學習機會。」

喇沙女拔萃總成績暫居首

另邊廂，男、女子100米昨亦上演初賽，拔萃男書院的「飛人」梁靖恆跑出10.64秒，以總成績首名晉級；女甲則由德望中學的庾沛怡以12.18秒首名晉級，而聖保祿學校（中學部）邱蒨庭以總成績第3晉級，邱蒨庭賽後坦承跑得不太好，「距個人最佳成績（PB）有點遠，不能將責任歸咎於天氣，這是每個運動員均需面對的情况」。

值得一提的是，餘下兩個賽日分別於本月26及29日續於灣仔運動場舉行。

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