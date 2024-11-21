美斯2024年收官戰獻助攻 領阿根廷世盃外挫秘魯續居首

偕當路雲並列國際賽助攻王

拿達路累入32球看齊馬拉當拿

美斯昨仗在55分鐘左路傳中予前線拍檔拿達路馬天尼斯凌空抽射建功，協助阿根廷主場1球小勝秘魯，在上周作客1：2反負巴拉圭隊後重返勝軌，賽後12戰得25分續在南美洲區世盃外領導群雄。而拿達路馬天尼斯累績32個國際賽入球，與已故球王馬拉當拿並列阿根廷隊史射手榜第5位；美斯則以58次助攻，與美國隊名宿當路雲並列成為在國際賽場的「助攻王」。

隨着國際邁阿密早前在美職季後賽出局，美斯昨已完成2024年最後一仗。這名37歲球王今年上陣36場共入29球及交出18次助攻，協助國際邁阿密成為常規賽冠軍；而在國家隊入6球及5次助攻，為阿根廷衛冕美洲國家盃。此外，據報邁阿密主帥馬天奴將以「私人理由」離任，這名62歲阿根廷籍教頭去年7月上任後，首季即帶領贏得美墨聯賽盃。

巴西兩連和跌第5

另邊廂，巴西隊主場1：1逼和烏拉圭隊，連續兩場世盃外皆打和不勝，賽後12戰18分跌至第5，但只落後排第2的烏拉圭兩分；哥倫比亞隊主場0：1負厄瓜多爾隊後錄得兩連敗，被同獲19分的對手以較佳得失球越過升上第3名。