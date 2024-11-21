明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國足出線未絕望 主帥滿意麾下態度 力戰不敵日本表現進步 獲敵軍將帥稱讚

【明報專訊】中國國家足球隊（國足）前晚在世界盃亞洲區外圍賽第3圈C組，雖在主場以1：3不敵日本隊，從小組第4名跌至榜尾，但由於同組多隊均失分，令5隊最多只差1分出現大亂局，令國足出線仍未絕望。主帥伊雲高域賽後讚揚麾下是役表現，令日本隊也感受到不易取勝。

國足縱有林良銘攻破日本隊大門，但在廈門市白鷺體育場仍以1：3告負，但相比首輪作客0：7慘負「藍武士」，表現有所改善。伊雲高域在賽後也稱，相信日本也能感受到這場勝仗得來不易，「球員出色的表現對得起現場觀眾給予的掌聲，我非常滿意球員的拼勁和激情。球隊自從輸0：7後調整了心理，之後表現一場比一場好，即使再次對日本，我們堅持踢法，取得積極的回報」；日本隊主帥森保一亦讚揚伊雲高域是好教練，讓每個國足球員都發揮出潛力；鋒將久保建英亦稱有點驚訝國足球員這仗速率，比部分歐洲球會還要快。

主場球迷噓日本國歌捱批

不過，賽前奏日本國歌時，有現場球迷發出噓聲；比賽期間亦有球迷用雷射筆試圖干擾日本門將鈴木彩艷；比賽約35分鐘更有一名上身赤棵的球迷衝入球場，連番事件都被日本傳媒抨擊。

C組形勢上，日本以5勝1和得16分一枝獨秀，由於澳洲隊作客只能2：2逼和巴林隊，加上印尼隊主場爆冷以2：0歷史性首挫沙特阿拉伯隊，令國足與3至5名的印尼、沙特及巴林同得6分，只因得失球最差排榜尾，僅比次名的澳洲少1分。國足明年3月起餘下4仗，分別為作客沙特、主場對澳洲、作客印尼及主場對巴林。第3圈3組的每組首兩名直接晉身世界盃決賽周，小組第3及4名則於第4圈再爭席位。

暫列C組榜末 距次席僅1分

B組方面，韓國隊僅憑隊長孫興慜建功，作客只能1：1逼和巴勒斯坦隊，賽後6戰14分仍居小組榜首；A組的伊朗隊作客3：2險勝吉爾吉斯隊，6戰16分領先次席的烏茲別克隊3分。

上 / 下一篇新聞