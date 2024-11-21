費達拿撰文致敬宿敵拿度 「史詩式生涯讓網壇自豪」

43歲的費達拿掛拍前，與年輕6年的拿度在18年間交手40次，取得16勝24負的下風成績，而擁有20個大滿貫亦被對方的22個趕過。雖然如此，費達拿仍視這昔日宿敵為好友，不吝稱讚道：「你所走過的路多麼令人難以置信。包括14個法國公開賽冠軍——史詩式的！你令西班牙自豪外，整個網球壇都為之自豪。」

費達拿又回憶起兩年前在屬表演賽的利華盃迎告別戰，與拿度並肩作戰代表歐洲隊出賽，「你在我身邊對我來說意味着一切——那並非作為我的對手，而是我的雙打拍檔。那個晚上我與你分享球場內的一切，包括了淚水，將永遠是我職業生涯中最特別的時刻之一。」

名宿利華讚樹立卓越標準

西班牙隊昨在台維斯盃出局後，拿度收到更多同行的祝福，其中86歲澳洲籍殿堂級人馬利華說：「感謝你們創造無數難忘的時刻，並樹立了卓越的標準，激勵着後人。」至於43歲美籍名宿「細威」莎蓮娜威廉絲也說：「恭喜你獲得了大多數人不敢夢想的成就……你激勵我變得更好，更努力，去戰鬥，永不放棄，贏得更多。你的遺產永遠不會消失。」