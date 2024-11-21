明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

費達拿撰文致敬宿敵拿度 「史詩式生涯讓網壇自豪」

【明報專訊】西班牙籍網球壇名將拿度昨在台維斯盃完成最後一場職業賽，兩年前退役的瑞士籍名宿費達拿（圖），賽前已率先在個人社交平台向這好友致意，並稱讚對方的成就屬「史詩式」，令整個網壇為之自豪。

43歲的費達拿掛拍前，與年輕6年的拿度在18年間交手40次，取得16勝24負的下風成績，而擁有20個大滿貫亦被對方的22個趕過。雖然如此，費達拿仍視這昔日宿敵為好友，不吝稱讚道：「你所走過的路多麼令人難以置信。包括14個法國公開賽冠軍——史詩式的！你令西班牙自豪外，整個網球壇都為之自豪。」

費達拿又回憶起兩年前在屬表演賽的利華盃迎告別戰，與拿度並肩作戰代表歐洲隊出賽，「你在我身邊對我來說意味着一切——那並非作為我的對手，而是我的雙打拍檔。那個晚上我與你分享球場內的一切，包括了淚水，將永遠是我職業生涯中最特別的時刻之一。」

名宿利華讚樹立卓越標準

西班牙隊昨在台維斯盃出局後，拿度收到更多同行的祝福，其中86歲澳洲籍殿堂級人馬利華說：「感謝你們創造無數難忘的時刻，並樹立了卓越的標準，激勵着後人。」至於43歲美籍名宿「細威」莎蓮娜威廉絲也說：「恭喜你獲得了大多數人不敢夢想的成就……你激勵我變得更好，更努力，去戰鬥，永不放棄，贏得更多。你的遺產永遠不會消失。」

上 / 下一篇新聞