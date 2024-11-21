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體育

38歲泥地王拿度掛拍 告別戰憾負 「從不願這一刻真正來臨」

【明報專訊】網球壇傳奇拿度的職業生涯昨沒有童話式的結局。38歲的他在台維斯盃8強首戰為西班牙隊男單打頭陣落敗，球隊最終在主場以總場數1：2不敵荷蘭隊出局。這名擁有22座大滿貫冠軍的名將賽後含淚稱，「從不願這一刻真正來臨」，只因健康問題無法堅持下去，但亦自信「已在體育世界留下屬於我的競技和個人遺產」。

拿度自7月巴黎奧運後一直休戰，其後在10月宣布台維斯盃會是其告別戰，結果世界排名已跌至154位的他，昨令人意外地身先士卒在男單上陣，其間場內逾1萬名球迷中，大部分擁躉戴着印有「謝謝拉法（拿度的名字）」的圍巾為他打氣，卻終仍以兩盤4：6不敵荷蘭隊的雲迪沙斯曹普，而後者則說：「我倆開賽後都很緊張。拿度是獲全場觀眾賣力應援，這是我理解的。這就是在西班牙對陣拉法的感覺，他可能是這國家有史以來最偉大的運動員。」至於西班牙隊長費拿則強調，不會為決定讓拿度打頭陣而後悔。

西班牙星將卡路士艾卡拉斯在第2場比賽，以盤數2：0挫奇克斯普扳回一場賽後強調「為了拉法，我做到了」，惟艾卡拉斯接着伙拍格奴拿斯合作男雙，以0：2受挫雲迪沙斯曹普／古洛夫組合，以總場數1：2被淘汰。值得一提的是，拿度在男雙比賽期間緊張得坐立不安，甚至當他開始意識到或不再有機會上陣時便顯得垂頭喪氣。

台盃8強出局 隊友名宿齊祝福

賽會賽後為拿度舉行告別儀式，其間大屏幕上，各路體壇明星瑞士的費達拿、塞爾維亞的佐高域、美國的莎蓮娜威廉絲、西班牙足壇名宿魯爾、卡斯拿斯、恩尼斯達等送上祝福，令拿度熱淚盈眶，但他強忍激動情緒地說：「這些朋友中有許多曾是我的競爭對手……我可以懷着平靜的心情說聲再見，因我已在體育世界留下了屬於我的競技和個人遺產。」

拿度又萬般不願掛拍和不能再代表西班牙出賽，這名14次揚威法國公開賽的「泥地王」說：「我還沒厭倦網球，但身體告訴我不能再繼續。我只能接受這一切……這或是我作為職業球員的最後一場單打比賽。在以職業球員身分最後一次聽見國歌響起，感受非常特別……我在20年前的台維斯盃首次上陣中落敗，而這次最後一戰也敗北，就這樣結束了一個循環。」

回顧球手生涯百般滋味

拿度最後不忘初心道：「幸運地，我從小就有一個當網球教練的叔叔，也有一個從頭到尾都支持着我的家庭。我長大後曾多次奪標是人所共知的事情，反而我更希望人們記得我是來自馬略卡的一個小村莊的好人、一個追夢的孩子，而且達成了我當初完全無法想像的成就。」另荷蘭的4強對手會是德國對加拿大隊的勝方，至於明晨將續演8強賽，由美國對澳洲隊。

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