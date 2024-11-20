功勳總教練朴柱奉年底離任 大堀均接棒禍福難料

疑不滿日羽協削支成離隊導火線

日羽隊曾於1960至80年代度有過輝煌歲月，但其後成績一般，直至2004年雅典奧運後，決定大膽以球員時代是雙打名將的韓籍名宿朴柱奉為總教練，並引入馬來西亞籍名教練顏偉德及陳金和等，合力助球隊再次高飛，其中被培育的6名世界賽冠軍是男單桃田賢斗（2018和19年)、女單奧原希望（2017年）、山口茜（2021和22年)、男雙保木卓朗與小林優吾（2021年），以及女雙松本麻佑與永原和可那（2018和19年），令朴柱奉一度被譽為「日本羽壇教父」。

惟即使女雙組合松友美佐紀及高橋禮華在2016年於里約熱內盧贏得日本隊首枚奧運金牌，卻在東京和巴黎奧運只在雙打共獲3面銅牌，加上他早前曾公開批評日本羽毛球協會為削減開支而數次取消訓練營計劃，遂被相信成為下月初便屆花甲之年的朴柱奉之離隊導火線，但同時亦盛傳他勢將回巢大馬隊，而其總教練一職將由大堀均頂上，這名自2022年開始擔任日本青年隊的教頭，曾指導桃田賢斗、五十嵐有紗（婚前名為東野有紗）、渡邊勇大、宮崎友花及女兒大堀彩，經驗確毋庸置疑，但這重大轉變帶來的影響始終成謎，球隊未來數年能否重返高峰實屬難料。