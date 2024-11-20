宮崎友花初長成 日羽小花放光芒 成績人氣俱突破 冀追趕偶像戴資穎步伐

曾幾何時，中國羽毛球隊呼風喚雨，惟這些年物換星移，各地人才輩出，其中女單群芳競豔，戴資穎更一度脫穎而出，之後與安洗瑩、國家隊的陳雨菲及日本隊的山口茜被譽「四大天后」，直至安洗瑩去年爆發，今年更在巴黎首奪奧運金牌，才篤定馬首是瞻的地位，但不少後輩同時已靜靜地起革命，其中被看好的是在8月才18歲的宮崎友花。

宮崎友花10歲開始專攻羽毛球，其後名震日本學界，兩年前揚威世界青年錦標賽崛起，今年雖暫只在法國奧爾良大師賽摘冠，卻接連在香港、澳門、瑞士、北極和韓國賽闖4強，更在9月的中國賽成為歷來超級1000等級最年輕的決賽球手。

挑戰四后目指奧運金牌

10歲起攻羽球 山口茜讚實力超年齡

身為前「世一」的日本隊師姐山口茜亦稱讚宮崎友花打出比同齡更成熟的表現，「她的實力超出其年齡。動作非常靈活，進攻意欲旺盛， 十分積極，一直冷靜」。在香港賽負宮崎的泰國籍名將拉特查諾亦說：「當我企圖發動攻勢時，卻發現她早已預先移動，這使我信心有點動搖……像我和戴資穎等這一代選手逐漸變老，新生代正在崛起。」

個性純真不忘學業 乃隊中開心果

事實是近年傷患纏身的戴資穎有機會年尾掛拍，但仍不減宮崎對她的愛戴，「戴資穎比賽時充滿魅力，假動作出神入化，我期望追上她的水平」。宮崎也立志未來成就看齊山口茜和另一日籍前輩奧原希望，終極目標則是「由首次接觸羽毛球後，我便堅定朝奧運金牌進發」。

宮崎目標鮮明固然令人欣賞，但對球迷來說，其清爽短髮、可愛樣貌、開朗笑容或更吸引，加上喜歡布偶、小飾物和饞嘴的純真特點，難怪被國家隊另一新進隊友田口真彩視她為隊中的「開心果」。惟她也十分明白目下是人生求學的重要階段，故此在到處比賽的機程上，她總會回復學生的身分，把握時間讀書，埋首溫習，學業與事業兩不誤。