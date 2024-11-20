湖人為79歲名帥萊利鑄銅像

81歲公牛名宿卜比路夫病逝

現任邁阿密熱火會長萊利在球員時代曾為湖人於1972年奪NBA總冠軍，退役後於1979年成為湖人助教展開教練生涯，1981年「坐正」後更領軍於1982、1985及1987及1988年四奪總冠軍，在他帶隊9年間，湖人勝率高達73.3%。他於1990年離任後，輾轉執教紐約人及熱火，並帶領後者於2006年奪隊史首冠。

湖人班主珍妮畢斯在聲明中讚揚萊利道：「他是湖人的標誌性人物，其專業引領球隊寫下輝煌一頁。」現任湖人主帥JJ列迪克亦稱：「萊利是籃壇傳奇，湖人歷史的一部分。」另聯盟昨公布前公牛球星卜比路夫因癌病離世，享年81歲。這名曾在NBA打滾12年的小前鋒曾三度入圍全明星及3次入選年度最佳防守隊伍，其10號戰衣亦獲公牛榮休。

常規賽方面，密爾沃基公鹿昨憑全場貢獻「雙雙」的球星李拿特，於完場前3.2秒的奠勝上籃得分，在主場以101：100險勝侯斯頓火箭。洛杉磯快艇則以102：99力克金洲勇士，主場五連勝。