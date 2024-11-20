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體育

聖馬力諾奪隊史作客首勝 來季升C組角逐

【明報專訊】常被外界以「魚腩」標籤的聖馬力諾隊，昨晨在歐洲國家聯賽D1組作客3：1反勝列支敦士登隊，收穫隊史歷來第3勝兼首次作客贏波，更取得來季升上C組席位。

現時世界排名處於榜末210位的聖馬力諾隊此戰40分鐘雖先失守，惟換邊後不足1分鐘便由中場拿沙利扳平，加上前鋒尼高拉蘭尼於66分鐘射入12碼，以及中場高連奴治76分鐘建功，終以3：1反勝排名第200、上月友賽曾1球小勝港足的列支敦士登隊，連同今年9月於主場一役「雙殺」對手。

克羅地亞壓蘇格蘭次名入8強

聖馬力諾賽後在D1組4戰得7分，因而壓過6分的直布羅陀隊，以首名取得直接升上來季歐國聯C組聯賽的資格。職球員待完場哨聲響起後，隨即衝入場內忘形慶祝。為球隊射入反超一球的尼高拉蘭尼，賽後形容當晚片段會深深烙印在其腦海中，「這份喜悅是我們從未感受過，很想跟大家分享」。該國足總會長馬高杜拿（Marco Tula）賽後讚揚球員締造歷史之夜，「作為人類、作為運動員、作為男人，他們展示了自己的價值，我跟他們一樣落淚」。

此外，克羅地亞隊在A1組主場1：1逼和篤定首名的葡萄牙隊，6戰得8分下以1分優勢力壓同日作客2：1擊敗波蘭的蘇格蘭隊，次名闖8強。A4組方面，已提前首名出線的西班牙隊靠鋒將拜仁薩拉哥沙補時3分鐘射入12碼，主場3：2險勝瑞士隊，與同日與塞爾維亞互交白卷的丹麥隊攜手晉級。

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