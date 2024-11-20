國足主場再負日本6戰積6分 近17次交手不勝

國足在今屆C組首輪作客慘吞日本隊7蛋，寫下隊史在世盃外圍賽最大敗仗，同時是雙方歷來交手最大分差。不過國足經歷三連敗後，過去兩輪分別擊敗印尼及巴林隊取兩連捷。昨於次循環返主場再遇日本，國足除了射手武磊續因傷避戰，近兩仗入球功臣張玉寧亦因微傷先列後備，前線由韋世豪伙拍林良銘掛帥。

此外，中國足協賽前發布《文明觀賽倡議書》，列出10條指引籲球迷文明觀賽。這場大戰賽前氣氛熾熱，門票更水漲船高，一張原價1380元人民幣的門票更漲至4128元人民幣。

上半場稍佔上風的「藍武士」至39分鐘打破悶局，翼鋒久保建英遠射被國足門將王大雷撲出底線後，久保隨即開出角球予中鋒小川航基一頂破網。及至上半場補時5分鐘，翼鋒伊東純也角球傳中予町田浩樹，後者再頭槌二傳給防線拍檔板倉滉近門頂入，半場領先兩球。

沙特敗走印尼 近4輪未響勝鼓

積極反撲的國足在換邊後4分鐘，憑韋世豪右路斜線地波傳中給隊友謝文能，他故意漏予隨後的林良銘，後者即快射破網追成1：2，亦是國足自2019年東亞盃後再在對方身上取得入球。54分鐘，伊東於右路殺入底線傳中，小川頭槌再建一功，重新拉開兩球優勢。最終日本以3：1挫國足，6戰16分續居首，國足則6戰續得6分。

同組另一仗，西亞勁旅沙特阿拉伯隊意外作客以0：2不敵印尼隊，近4輪不勝。