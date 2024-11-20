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體育

港足旺角場挫毛里求斯 友賽三連捷 艾華頓連續3戰入球 為下月主場戰東亞外壯行色

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）昨晚在旺角大球場友賽毛里求斯隊，憑鋒將艾華頓早段一箭定江山，在4604名球迷冒雨入場下以1：0擊敗大半場10人應戰的對手，錄三連捷為下月主場戰東亞盃外圍賽壯行色。

客軍大半場踢10人 末段食詐糊

昨仗特惠票於賽前2.5小時售罄，來自毛里求斯的本港著名賽馬騎師田泰安亦有入場觀戰，並一度現身客隊球迷區與鄉里同樂。雨戰無礙主張控球在腳的港足發揮，甫開賽便主動搶攻，戰至11分鐘憑艾華頓接應周緣德傳送後，盤球至禁區頂燙射世界波破網，連續3場國際賽取得入球。客軍左閘高連25分鐘後備入替，惟應付艾華頓甚狼狽，結果在38及42分鐘接連侵犯對方，上陣17分鐘便領兩黃一紅被逐。港足在比數及人數均佔優勢下，半場以1球領先。

港足換邊後由孫銘謙入替史提芬彭利拿踢左翼並續佔上風，艾華頓於48分鐘離門30碼笠射高出；另一鋒將祖連奴55分鐘禁區頂一控一射則未中框。港足73分鐘在前場獲罰球，祖連奴接應艾華頓長傳頭槌攻門，角度欠奉被門將穩接。毛里求斯隊補時靠罰球令港足守將費蘭度頭槌擺烏龍，但旁證指該隊有球員越位改判無效，觸發毛里求斯球員激烈抗議，更有客隊球迷衝入球場草地範圍，已被換出的前鋒萊昇終領紅牌被逐回更衣室。港足終維持1：0勝果，以三連勝迎接下月東亞盃外圍賽。

韋斯活展幽默：高唱Westwood In

港足主教練韋斯活賽後再獲球迷「致歉」，這名英籍教頭續展幽默，接過球迷給予的擴音器說：「港足8年沒試過三連勝，來一起唱新的歌調，Westwood In！」他稱此戰對手少踢一人後把防線縮後，加上場地濕滑影響用球，即使小勝仍滿意發揮，「當然想讓戰局更輕鬆，我們未試過面對敵軍10人應戰、全員縮後的情境。來年3月展開的亞洲盃外圍賽有機會對實力較弱的對手，所以此戰是很好一課，研究如何撕破密集防線」。談及下月8日展開的東亞盃外圍賽，韋斯活透露今日需挑選30人初選名單，並已跟各球會和外流中國的球員溝通。他另證實助教盧斯爾將離開教練團，並感謝對方的貢獻。

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