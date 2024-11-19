聖若瑟闖D1決賽鬥香港國際學校

4強3：1挫10人法國國際學校

法國國際學校雖在分組賽曾經壓過上屆殿軍的英華書院晉級4強，但聖若瑟昨仗憑曾斫然在27分鐘接應傳中燙射開紀錄，劉宇浩更不夠一分鐘後逼甩對手後射入，迅速領先至2：0。惟聖若瑟隊長李澤淳完半場前4分鐘在禁區拉跌對手下被判極刑及黃牌警告，法國國際學校的Adrian Rodriguez射入12碼，追至1：2完半場。法國國際學校的Alessandro Ippolito在下半場18分鐘收兩黃一紅被逐，聖若瑟的張堯軒亦憑這個罰球彎入，終助學校以3：1獲勝，相隔1屆後再殺入決賽對香港國際學校；法國國際學校則在季軍戰惡鬥拔萃男書院。

聖若瑟主教練朱兆基賽後坦言對比賽過程不太滿意，「有些球員已跟隨職業球隊操練，我覺得他們能踢出更高層次，但今場顯得較緊張導致縛手縛腳」。首度為學校落場的張堯軒也認為應踢出更高水準，表現10分滿分僅有5分。而法國國際學校主帥Nick Day形容球隊能闖4強已是一項偉大成就，更在能夠取得入球下展現出球員的韌性。