明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

聖若瑟闖D1決賽鬥香港國際學校

【明報專訊】上屆季軍聖若瑟書院昨在石硤尾公園上演的港九區第一組（D1）學界足球賽男子甲組（A Grade）第2場4強，憑曾斫然、劉宇浩及張堯軒各建一功下以3：1輕取打少一人的「升班馬」法國國際學校，下周五將在決賽與香港國際學校爭冠。聖若瑟主帥朱兆基賽後表明球隊雖表面上是輕鬆取勝，但他對比賽過程感到不滿意。

4強3：1挫10人法國國際學校

法國國際學校雖在分組賽曾經壓過上屆殿軍的英華書院晉級4強，但聖若瑟昨仗憑曾斫然在27分鐘接應傳中燙射開紀錄，劉宇浩更不夠一分鐘後逼甩對手後射入，迅速領先至2：0。惟聖若瑟隊長李澤淳完半場前4分鐘在禁區拉跌對手下被判極刑及黃牌警告，法國國際學校的Adrian Rodriguez射入12碼，追至1：2完半場。法國國際學校的Alessandro Ippolito在下半場18分鐘收兩黃一紅被逐，聖若瑟的張堯軒亦憑這個罰球彎入，終助學校以3：1獲勝，相隔1屆後再殺入決賽對香港國際學校；法國國際學校則在季軍戰惡鬥拔萃男書院。

聖若瑟主教練朱兆基賽後坦言對比賽過程不太滿意，「有些球員已跟隨職業球隊操練，我覺得他們能踢出更高層次，但今場顯得較緊張導致縛手縛腳」。首度為學校落場的張堯軒也認為應踢出更高水準，表現10分滿分僅有5分。而法國國際學校主帥Nick Day形容球隊能闖4強已是一項偉大成就，更在能夠取得入球下展現出球員的韌性。

上 / 下一篇新聞