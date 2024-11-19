港足迎毛里求斯爭三連捷 為東亞外寓賽於操 韋斯活冀貫徹控球風格

中國香港vs.毛里求斯 旺角大球場 晚上20：00開賽 票價：$150/40

港足上周四晚憑安永佳「起孖」及艾華頓建功，在香港大球場以3：1擊敗菲律賓隊，收穫主場兩連勝。港隊對上一次連贏多過兩仗，是2016年在韓籍教頭金判坤麾下錄得五連勝。韋斯活稱球隊每仗必定希望爭勝，縱使此戰性質是友賽，心態卻不能太「友誼」，「會像一場淘汰賽般應戰，但我不能說必勝無疑，足球還是有很多不能控制的因素」。他認為對手強項是身體質素及速度，相信球員經過9月征戰斐濟三角賽，對相近踢法有所了解，「估計像面對斐濟隊時一樣，對手頻繁利用速度、很多身體對抗。不過我們還是希望維持風格，循正確的方向踢足球」。

首旺角場領軍盼氣氛更熾熱

兩軍1999年曾交手 港足4：3險勝

韋斯活此戰將首次在旺角場領軍，經過昨晚賽前操練後，他亦指出此場地與香港大球場的差異，「大球場的草皮較薄，球流動的速度相對較快，在這裏傳球時則需要更用力。惟在旺角場出戰的好處，我們可以期望入場人數滿座或接近爆滿，看台更接近球場下，氣氛定更熾熱」。

港足對上一次與非洲國家交手正是毛里求斯隊，當時雙方在1999年同於旺角場交手，當時港足靠射手鄭兆聰連中三元和歐偉倫建功，以4：3險勝。毛里求斯隊現時世界排名第178位，比港足低20位。這支非洲印度洋島國的球隊無緣非洲國家盃外圍賽下，9月曾造訪印度出戰跨洲三角賽與兩支亞洲球隊碰頭，分別以0：0賽和印度隊及0：2不敵敘利亞隊。

客軍領銜人物曾踢法甲 為國征戰尋挑戰

毛里求斯陣中履歷最為亮眼的球員，是曾效力里昂和羅連安特等法甲球會的前法國U21中堅路斯（圖二左）。目前則效力希臘超榜首球隊阿里斯的他，談到奔波於歐洲聯賽仍接受國家隊徵召原因，全因對足球的熱愛，「我愛足球和我的國家，這讓我代表國家隊的每天都充滿動力。在國際賽面對世界各地的球隊讓人振奮，即使已踢過歐聯等大賽，明（今）晚的比賽依然會有新挑戰」。