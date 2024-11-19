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2024年11月19日星期二
國足回師主場再鬥日本誓雪恥 首循環作客負0：7 張玉寧歸咎隊巴問題致熱身不足
英軍4將開齋寫近百年歷史 大勝愛爾蘭升班 代帥卡斯利圓滿卸任
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夏登超雷阿倫三分入球榜居次 盼紀錄勉後輩
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【明報專訊】（請看附圖）
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