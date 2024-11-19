史拿主場初奪年終賽 決賽輕取費利斯 38年首不敗王者

拿度今展告別戰之旅

23歲的史拿以直落兩盤6：4挫費利斯，繼ATP年終賽分組賽及美國公開賽決賽後，連續3次交手獲勝，並取得今年第8個巡迴賽冠軍。今年勝出第70場比賽的史拿說：「首次在祖國奪標是非常特別的，令我非常高興，它實在意義重大。我認為自己今次的表現不能再好了。」另外，ATP證實年終賽將續在意大利舉行至2030年。

此外，台維斯盃8強賽今在馬拉加展開，至下周日決出冠軍。打頭陣是佔主場之利的西班牙迎戰荷蘭隊，焦點亦將落在戰畢這項賽事後便掛拍的主隊38歲名將拿度。這名22座大滿貫得主說：「我不太在意退役的問題。若能上陣，我希望能控制情緒。我來這裏目標是協助球隊奪冠。一切事情都是難以預測的，我只會盡量享受在場中比賽……完美的結局只會在美國電影發生。」

英國隊躋身金夫人盃4強

金夫人盃8強方面，英國隊藉寶達及拉度簡露在女單勝出，以場數2：0淘汰衛冕之師加拿大隊，將與斯洛伐克隊爭入決賽。