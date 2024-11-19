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體育

英軍4將開齋寫近百年歷史 大勝愛爾蘭升班 代帥卡斯利圓滿卸任

【明報專訊】英格蘭隊昨晨相隔94年首有4將在國際賽同場開齋，助球隊在歐洲國家聯賽B2組末輪，在主場以5：0大勝下半場少踢1人的愛爾蘭隊，賽後6戰得15分，以較佳得失球差壓同分的次席希臘隊升班。此役是英軍看守主帥卡斯利告別戰，他賽後相信被他提攜的年輕球員，將可為明年1月履新領軍的杜曹有更多選擇。

英格蘭上半場面對堅壁清野的愛爾蘭並無甜頭，直至下半場53分鐘才現轉機，當時愛爾蘭守衛史卡利斯禁區內，因侵犯祖迪比寧咸後「兩黃變一紅」被逐及獲判12碼，由哈利卡尼射入打破僵局。英軍其後在56至79分鐘內，先後藉安東尼哥頓、干拿加歷查、查洛保雲及夏活比利斯取得國際賽首球，繼1930年後再有4名國腳同場開齋下，終令兵敗如山倒的愛爾蘭慘吞5蛋而回，也將最後一次帶兵的看守主帥卡斯利的成績改寫為5勝1和。

6仗用8新人 卡斯利信有利杜曹調兵

卡斯利說：「對此役很多國腳來說，這是一個棒極的晚上，但最重要的還是英格蘭升班。我享受看這班球員比賽，他們充滿侵略性，而我亦主張球隊須踢出令人興奮的進攻足球。這並非賭博，因他們本來就很優秀。我希望未來數周可與國家隊新帥杜曹會面，告訴他手上可用之兵的數量已大幅提升。我們的工作就是未來盡量協助和支持他。」總計將返英格蘭U21執教的卡斯利過去6仗共起用8名「三獅」新兵，其中包括在這場「地標」戰中頭槌建功的修咸頓守將、愛爾蘭名宿堅尼的「準女婿」夏活比利斯。

夏蘭特「戴帽」領挪威升班

B2組另一仗希臘作客以2：0勝芬蘭，令後者6戰全敗包尾篤定降班。B3組挪威藉曼城箭頭艾寧夏蘭特第4次在國際賽大演帽子戲法，帶領球隊主場以5：0大勝哈薩克，賽後6戰得13分，以兩分反壓只能在主場打和斯洛文尼亞1：1後跌落次席的奧地利，取得升班席位。

至於A2組的出線8強名次之戰，法國憑左閘盧卡斯迪治尼分別於2和65分鐘助攻中場拉比奧特「起孖」，又在33分鐘主射罰球中楣後彈中意大利門將的身軀再反彈入網，作客3：1凱旋，賽後兩軍同得13分，但法國憑較佳得球差以首名晉級。同組排第3的比利時在中立場匈牙利「作客」包尾的以色列爆冷以0：1告負外，更有阿仙奴翼鋒李安度杜沙特上半場傷出。

另外，在歐國聯A3組已分獲首、次名出線的德國和荷蘭隊，明晨將分別作客匈牙利及已篤定降班的波斯尼亞。

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