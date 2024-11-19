國足回師主場再鬥日本誓雪恥 首循環作客負0：7 張玉寧歸咎隊巴問題致熱身不足

國足上次挫日本追溯至1998年

賽前兩連捷而重燃出線希望的國足，現在世盃外以5戰得6分與次位的澳洲隊同分，但僅以得失球較少位居第4位；日本隊則以4勝1和不敗成績獲13分及攻入19球，一枝獨秀下暫列榜首，若國足今場能自1998年皇朝盃（東亞錦標賽前身）後，再能擊敗對手便有機會爭取直接晉級席位。這場「中日大戰」雖繼上次交手後，中央電視台同樣沒有安排直播，內地球迷需透過內地串流平台觀看比賽，但今輪主場的門票據報已在上周全部售罄，無疑將為國足帶來動力。而本港則會由港台電視32台直播。

對於首輪作客以0：7慘敗予日本隊，上輪分組賽對巴林一箭定江山的國足前鋒張玉寧接受央視訪問表示當時隊巴花了較長時間到達球場才致熱身時間不足。另當被問及會否有力克日本隊的可能性，克羅地亞籍主帥伊雲高域回答道：「踢足球是沒什麼不可能的，場上真刀真槍去拼任何結果都是有可能發生」。而日本的翼鋒三笘薰也表達對國足的印象，「他們會燃起鬥志，相信這將是一場『混戰』，必須做好準備」。