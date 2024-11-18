晏高GT世盃再掄元 澳門大賽車煞科 烏高卓古FR世盃稱霸

首次名戰車相撞 晏高漁人得利後上

FR世界盃正賽雖在首圈一度發生7車相撞事故，導致賽會須出示紅旗。其後因撞車和機件故障退賽，賽會再次出示安全車，但這些都沒有影響以桿位起步的烏高卓古繼選拔賽後再次奪冠。此外，衛冕GT世界盃的瑞士籍車手馬些路雖然能夠以桿位起步，但他在最後兩圈時與AF Corse法拉利車隊的傅奧相撞失控，令當時身處第3位的晏高漁人得利奪走首位，最終經過16圈後以45分44.519秒率先衝線另邊廂，由香港名將歐陽若曦擔任車隊總監的Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing車隊，其兩名車手真卡迪拿及古農分別位居第10及19名。全場唯一的香港車手方駿宇則在GT世界盃正賽中獲得第17名。

另屬於今季TCR世巡賽最終站的東望洋大賽，塞爾維亞的博爾科維奇昨獲得次回合冠軍，總冠軍則由本站第5名完賽、匈牙利籍車手的米捷利斯奪得。

港車手陳達文路車回歸盃奪魁

原本在早上舉辦的路車回歸盃，其比賽圈數本為10圈，但因大雨影響下前5圈由安全車帶領，到第6圈即有車手發生意外，賽會腰斬比賽下賽果按上圈排名而定，由香港車手陳達文獲勝，亞軍為澳門車手鄭健生，季軍為另一香港車手司徒永信。至於格蘭披治電單車大賽因天氣關係最終亦需要取消，成績將按排位賽名次而定，MGM FHO Racing BMW車隊的陶德奪得冠軍，亞軍和季軍分別為哥達摩和赫爾文。中國車手韓壢潮則在大灣區GT盃（GT4）掄元。