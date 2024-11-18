史拿年終賽決戰費利斯 台維斯盃明開戰 拿度戰男單成疑

費利斯拍走薩維利夫

美網決賽後再戰史拿

史拿賽前3場分組賽全勝，此役乘勝追擊，再以6：1、6：2淘汰6號種子卡斯柏魯迪，成為首個在ATP年終賽坐亞望冠的意籍球手，23歲的他賽後說：「我的水平提升了，每次擊球都充滿張力，情况就像上屆闖入決賽般。」他在去年的決戰中，以盤數0：2不敵今屆因傷缺陣的塞爾維亞籍名將佐高域。

史拿的決賽對手是分組賽和9月美網決賽的手下敗將5號種子球手費利斯，27歲的後者以6：3、3：6、7：6（7：3）險勝次號種子阿歷山大薩維利夫，成為2006年的比歷克後，首個闖入年終賽決賽的美籍球手，而上次揚威這賽事的美籍球手已是1999年的森柏斯。

此外，台維斯盃8強賽明天在馬拉加展開，至下周日決出冠軍。打頭陣是佔主場之利的西班牙迎戰荷蘭隊，比賽焦點勢是今屆比賽後便掛拍的主隊名將拿度，但38歲的他說：「若看來不足以在男單獲勝，我便會棄戰。隊長費拿不能受外界影響，球隊永遠是最重要的。」拿度上次比賽已是在7月尾的巴黎奧運，當時他不敵宿敵兼後來的冠軍佐高域。