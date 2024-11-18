葡軍征克羅地亞大變陣 C朗等4將提早返球會報到

【明報專訊】今屆歐洲國家聯賽未嘗一敗，在A1組以5戰4勝1和積13分晉8強的葡萄牙隊，明晨作客克羅地亞隊的陣容將大變。以基斯坦奴朗拿度（C朗）、般奴費南迪斯為首的葡軍4名中前場主力，日前大勝波蘭一役後已獲主帥馬天尼斯批准提早返回所屬球會，馬帥將徵召曾效力英超狼隊的法比奧施華及士砵亭新星翼鋒昆達補充兵源。
馬天尼斯在對波蘭的賽後記者會上，證實般奴由於在歐國聯賽事累積3面黃牌須停賽1場，因此已提早離開國家隊。另效力曼城的貝拿度施華、車路士的柏度尼圖及艾納斯的C朗同獲國家隊提早「放人」。馬帥同時直言此舉對葡軍也有一定好處，「球隊已達成首要目標，就是取得小組第一。我們希望國家隊的人才庫有更多選擇，因此我會安排法比奧施華及昆達加入，備戰作客克羅地亞隊的賽事」。至於同組只得4分的波蘭隊及蘇格蘭隊，想要後上壓過手握7分的克國爭得8強入場券，除必須在最後一戰擊敗對方外，亦要寄望葡萄牙在最後一役作客擊敗「格仔軍」。
丹塞爭A4組最後出線席位
其他歐國聯方面，與葡軍一樣在A4組積13分，早鎖定8強資格的西班牙隊，將在主場迎擊5戰仍未嘗一勝的「包尾大幡」瑞士隊。同組以7分排次席的丹麥隊，就與落後2分排第3名的塞爾維亞隊，展開爭奪另一個8強席位的生死戰。