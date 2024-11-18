葡軍征克羅地亞大變陣 C朗等4將提早返球會報到

馬天尼斯在對波蘭的賽後記者會上，證實般奴由於在歐國聯賽事累積3面黃牌須停賽1場，因此已提早離開國家隊。另效力曼城的貝拿度施華、車路士的柏度尼圖及艾納斯的C朗同獲國家隊提早「放人」。馬帥同時直言此舉對葡軍也有一定好處，「球隊已達成首要目標，就是取得小組第一。我們希望國家隊的人才庫有更多選擇，因此我會安排法比奧施華及昆達加入，備戰作客克羅地亞隊的賽事」。至於同組只得4分的波蘭隊及蘇格蘭隊，想要後上壓過手握7分的克國爭得8強入場券，除必須在最後一戰擊敗對方外，亦要寄望葡萄牙在最後一役作客擊敗「格仔軍」。

丹塞爭A4組最後出線席位

其他歐國聯方面，與葡軍一樣在A4組積13分，早鎖定8強資格的西班牙隊，將在主場迎擊5戰仍未嘗一勝的「包尾大幡」瑞士隊。同組以7分排次席的丹麥隊，就與落後2分排第3名的塞爾維亞隊，展開爭奪另一個8強席位的生死戰。