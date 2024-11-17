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體育
2024年11月17日星期日
58歲泰臣復出戰飲恨 隔19年再踏職業賽 8回合點數負27歲網紅拳手
獻倒掛兼起孖領葡軍大勝首名出線 C朗締國際賽勝場紀錄
艾卡拉斯年終賽負薩維利夫小組止步
美車手烏高卓古澳門FR世盃選拔賽登頂 今正賽爭冠
騎士開季14連捷 霍斯60分寫帝王隊史
體壇快訊：鄭鐵男青年花劍世盃封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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