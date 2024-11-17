體壇快訊：鄭鐵男青年花劍世盃封王

祖雲月底與普巴解約

因誤服禁藥正在停賽的31歲法國國腳保羅普巴，雖然早前上訴得直由4年獲減刑至18個月，預計明年3月復出，但其現時效力的意甲班霸祖雲達斯，昨宣布將在本月30日與對方提前終止原定2026年夏天才到期的合約。

北區菁英盃逼和傑志續居首

賽馬會菁英盃昨上演兩場A組賽事，頭場均業北區於北區運動場以1：1逼和傑志，兩戰得4分暫居首。而東方則在青衣運動場舉行的尾場，藉射手巴杜姆梅開二度，領銜以4：0大勝港會。

李詩灃熊本羽賽4強挫安賽龍

日本熊本羽毛球大師賽昨演4強階段，男單世界排名第9的國家隊好手李詩灃以直落兩局淘汰世界二哥的丹麥隊名將安賽龍，將與馬來西亞隊的梁峻豪爭冠。女單方面，前「世一」山口茜在主場以2：1擊敗泰國隊好手李美妙，決賽將遇印尼隊名將瑪莉斯卡東宗。至於國家隊女雙組合譚寧／劉聖書以直落兩局挫東道主組合松山奈未／志田千陽，決賽鬥另一日本組合福島由紀／松本麻佑。