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體育

艾卡拉斯年終賽負薩維利夫小組止步

【明報專訊】今年奪得兩項網球大滿貫男單錦標的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯，前晚在意大利都靈舉行的男子職業網球協會（ATP）年終賽直落兩盤不敵德國籍的阿歷山大薩維利夫，在紐甘比組1勝2負無緣4強。他雖對落敗方式難以接受，但表示會收拾心情準備緊接展開的台維斯盃隊際賽，期待為西班牙隊奪冠歡送即將退役的「泥地王」拿度。

3號種子的艾卡拉斯在小組賽壓軸一戰硬撼兩屆年終賽冠軍的2號種子薩維利夫；這名今年連贏法網及溫網的「世三」，此戰首盤力挽7個破發分，與對方激戰至決勝局，終仍以細分5：7告負。他次盤首局遭破發下，最終再以4：6落敗。艾卡拉斯繼首戰不敵卡斯柏魯迪後再吞敗仗，僅以第3名完成小組賽。薩維利夫則報卻今年法網決賽敗恥，並3戰全勝首名晉級，4強鬥美籍好手費利斯。

放眼台維斯盃助拿度告別戰封王

艾卡拉斯此戰輸掉首盤後忍不住扔球拍泄憤，他賽後解釋難以接受輸球方式，「網球就是這樣，要在1秒間做出決定，有時會做錯。我沒有把握機會，必須從中汲取教訓」。然而他之後會收拾心情，專注周二在西班牙馬拉加舉行的台維斯盃決賽周，期望主場奪冠歡送拿度，「絕對是其中一次最特別的比賽，能陪伴拿度出戰其終極之戰，很希望他能以一個冠軍圓滿退役」。

此外，挪威籍的卡斯柏魯迪以盤數2：1擊敗俄將羅比夫，在紐甘比組2勝1負次名出線，繼前年再闖年終賽4強，今晨與意籍「世一」史拿爭入決賽。

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