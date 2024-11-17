獻倒掛兼起孖領葡軍大勝首名出線 C朗締國際賽勝場紀錄

葡萄牙隊在今屆歐國聯未嘗敗績，雖然上輪悶和蘇格蘭隊，但昨晨賽前仍手握10分高踞榜首，面對有首席射手羅拔利雲度夫斯基避戰的波蘭隊，雙方雖然半場互交白卷，但下半場卻演入球騷。葡軍戰至59分鐘先由翼鋒拉菲爾利亞奧先開紀錄，再於72分鐘藉敵軍守將自家禁區犯手球，由C朗射入12碼拉開比數。

近期在曼聯復勇的中場般奴費南迪斯於80分鐘遠射得手為葡萄牙領先至3球後僅3分鐘，效力另一英超球會車路士的葡軍翼鋒柏度尼圖亦殺入禁區窄角度建功，加上C朗於87分鐘近門倒掛射入金球「埋齋」，最終葡萄牙在主場以5：1大勝由前鋒馬素克於88分鐘「破蛋」的波蘭，賽後5戰得13分提早篤定首名出線8強；波蘭則5戰得4分續排第3。

賽後葡軍主帥馬天尼斯承認上半場麾下表現不達標，但換邊後卻是「我領軍後最好的半場」。

西班牙壓丹麥首名晉8強

另外，以殘陣出戰的西班牙隊昨在A4組作客仍以2：1力克丹麥隊，5戰得13分篤定取首名晉8強，而5戰得7分續居次的丹麥則要在末輪作客以兩分隨後的塞爾維亞隊爭出線。