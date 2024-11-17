58歲泰臣復出戰飲恨 隔19年再踏職業賽 8回合點數負27歲網紅拳手

這場萬眾囑目的拳賽原定於今年7月上演，但當時泰臣因胃潰瘍而宣布推遲至昨日開戰。規則方面，此戰改為進行8回合，每回合2分鐘，並非平時職業賽將進行10或12回合及每回合3分鐘，雙方也會使用較重的14安士拳套，而非標準的10安士，以減低拳擊威力。惟兩人前日賽前過磅時，積克保羅曾因踩到泰臣的腳而被他掌摑，顯出賽事的火藥味。

首兩回合佔優 體力不繼反負

曾獲世界重量級冠軍的泰臣上次出戰職業賽已是2005年，並一度宣布退役，但他其後曾包括在2020年與4個不同量級奪得6次拳王頭銜的Roy Jones Jr.打表演賽，當時雙方被判為平手。同樣來自美國的積克保羅則本身為知名YouTuber，其頻道現時擁有逾2000萬追隨者，他在2020年初進軍職業拳擊界，至今11場賽事錄10勝7次KO。

昨仗在美國得州的AT&T場館中舉行，並在串流平台上直播。賽前獲50勝6負44次KO的泰臣在前2個回合以點數20：18稍勝，但其體能在第3回合起下降，步法上亦變得較慢，令積克保羅有多次機會打出勾拳，戰至最後一個回合結束前最後幾秒，積克保羅亦在勝負已分下向作為傳奇拳手泰臣鞠躬致敬。3名裁判最終分別以80：72、79：73及79：73，一致判定積克保羅獲勝，生涯戰績改寫為11勝1負；落敗的泰臣則為50勝7負。

拳酬1.56億元 不排除未來續戰

賽後被問及這次會否是他最後一次出現在拳擊場時，泰臣表明不排除重返可能性。保羅也讚揚泰臣道：「他是一名偶像，能與他戰鬥是一種榮幸。他顯然是這個星球上最堅強、最壞的人」。惟他亦坦承想給予粉絲一場表演，而不是想傷害泰臣。另外早前有報道稱，泰臣在這場拳賽獎金為2000萬美元（約1.56億港元），而保羅則袋走4000萬美元（約3.11億港元）。