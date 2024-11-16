港足下月主場爭入東亞盃 分組賽鬥蒙古中華台北 澳門關島啟德副場較量

下月8日先大球場迎蒙古

除了直入決賽周的日本、韓國及中國國家隊，其餘7個東亞足協屬會均需出戰這次外圍賽，爭奪1個出線席位，然而足總證實北馬里亞納群島已去信東亞足協棄戰，隊數減至6隊。已連續兩屆亮相決賽周的港足，獲列外圍賽第一檔次下，與中華台北和蒙古隊同處B組；首戰12月8日晚上8時在香港大球場迎戰蒙古，次戰則在14日傍晚6時移師旺角大球場鬥由港足前帥加利韋特領軍的中華台北隊。

兩組首名逐決賽周入場券

朝鮮、關島及澳門同列A組，其中朝鮮與關島12月8日下午2時將在旺角大球場合演揭幕戰；11日下午2時澳門對關島則安排在啟德青年運動場上演，是唯一在啟德體育園內舉行的賽事。兩組首名17日晚上8時將在香港大球場決出決賽周席位。

今屆東亞盃外圍賽原定在高雄舉行，惟中華台北足協傳因缺乏場地放棄主辦下，香港足總終在今年8月宣布獲東亞足協確認承辦。近兩個月先後有香港及台灣傳媒披露分組抽籤結果及賽程，惟香港足總均澄清並不屬實，至開賽前3周的昨天終公布。

此外，足總昨公布2024／25年球季香港足球代表隊贊助商。其中ticketflap將成為官方網上購票平台，發售這次東亞盃外圍賽購票門票。足總總幹事張炎有透露，12月14日旺角場舉行的賽事將採用「雙料娛樂」形式，觀眾可憑一票看兩戰；部分非港足場次則可能免費開放入場。