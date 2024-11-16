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體育

體壇快訊：大堀彩熊本賽8強止步掛拍

【明報專訊】早前稱在主場戰畢熊本羽毛球大師賽後掛拍的28歲日本隊星將大堀彩，昨於女單8強以局數1：2反負隊友兼前「世一」名將山口茜，完成球員生涯最終戰；山口茜晉級後將與泰國隊好手李美妙爭入決賽。至於丹麥籍世界一哥安賽龍昨以局數2：1挫法籍球手基士圖波波夫，晉4強後將鬥國家隊的李詩灃。

羅拔臣冠中冠入4強

正在英國保頓舉行的冠中冠桌球賽昨演8強，澳洲籍前「世一」尼爾羅拔臣以局數6：4淘汰主場出戰的英籍世界一哥特林普，將與威爾斯籍好手威廉斯爭入決賽。至於國家隊的肖國棟則在另一場8強以局數6：5險勝另一主場名將沙比，4強將遇北愛爾蘭籍球手麥克艾倫。

雲尼亞里出山三領羅馬

73歲意籍名帥雲尼亞里昨落實「出山」，並第三度成為意甲球會羅馬主帥。「首都狼」因戰績欠佳今季已兩番易帥，雲帥料在國際賽後首擊領12位的羅馬作客榜首拿玻里；另西班牙名將恩尼斯達旗下的體育管理及顧問公司，日前購入丹麥乙組球會赫爾辛格部分股權，令「小白」成為班主。

美國中北馬聯佔先機

美國隊昨在中北美國家聯賽8強首回合，藉前鋒列卡度柏比一箭定江山，領「花旗國」以1：0小勝牙買加隊，兩軍下周二主客互換續戰次回合；而哥斯達黎加隊同日主場以0：1不敵巴拿馬隊先落後。

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