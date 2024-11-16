南美雙雄觸礁 阿根廷反負巴拉圭 巴西遭委國逼和

阿根廷隊是役全場控球率高達77%，兼有射手拿達路馬天尼斯上半場11分鐘開紀錄，未料大好形勢的阿根廷隊8分鐘後先被主隊巴拉圭隊的東尼沙拿比亞倒掛追平，換邊後兩分鐘再被主隊守將奧馬阿達雷迪接應罰球頂入奠勝球。

阿根廷隊賽後11戰得22分，未計今早哥倫比亞隊作客烏拉圭隊一戰，仍居外圍賽榜首；惟該隊近4戰只錄得1勝陷小低潮。主帥史卡朗尼賽後表示球隊近期成績欠佳，但他仍會是球員最強後盾，「我不是來這裏批評球員，而是來支持他們」。值得一提的是，今年8月方走馬上任的巴拉圭新帥艾法路，至今帶領巴軍在世盃外圍賽5戰3勝2和未嘗一敗，且巴西及阿根廷皆成為其手下敗將。

雲尼斯奧斯12碼宴客累森巴失分

至於阿根廷的宿敵「森巴」巴西隊，雖有拉芬夏比洛尼43分鐘射入罰球建功，惟主隊委內瑞拉換邊後不足1分鐘即由施高華扳平。戰至59分鐘森巴由雲尼斯奧斯博得12碼，但他親自操刀卻被對方門將救出，其補中又告射斜，最終巴西錯失再下一城良機與委軍各一言和。巴西賽後11戰得17分，與榜首相距5分，賽後主教練杜利華認為球隊失分「不單欠運，門前最後一腳也欠銳利」。