國足重燃出線希望 張玉寧忘傷患 「3分比什麼都值」

國足在世盃外第3圈C組前3輪皆落敗，包括首輪作客0：7慘負日本，不過球隊在第4輪反彈，於主場以2：1挫印尼隊，前晚再作客戲劇性絕殺巴林，兩連勝後與第2及3位的澳洲與沙特阿拉伯隊同得6分，重燃出線決賽周希望。近兩仗皆有入球的功臣張玉寧表示：「巴林是強硬的對手，整場我們都面對高壓，但仍保持陣型，入球是我們奮力拼搏換來的獎賞。」他又透露自己完場前被對手踢傷右足踝，「但贏球了，3分比什麼都值」。

此前備受下台壓力的克羅地亞籍國足主帥伊雲高域則表示：「這是偉大勝利，陣中加入了不少新血，球員們亦以表現回報了我對他們的信心。」談到下輪返主場再戰日本的展望，他強調即使對手多麼強大，「目標都是贏得比賽」。

新華社賽後亦發表評論文章，讚賞國足並沒因連場失利而「擺爛」，堅定執行主教練戰術安排並踢出信心，加上中國足協給予耐心和支持，詮釋了信任的意義。不過文章亦提出，「我們必須保持清醒，問題不會因為國足贏球就跟着消失。『假賭黑』現象、俱樂部欠薪、青訓體系缺乏混亂……這些中國足球長期存在的痼疾仍尚待解決」。

日本大勝印尼4：0

榜首優勢擴至7分

至於日本隊昨征戰印尼隊，先藉敵軍烏龍球開紀錄後，再有南野拓實、守田英正及菅原由勢各建一功，終以4：0大勝，賽後5戰得13分，拉開次席的澳洲隊7分。