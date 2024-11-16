法國啞火悶和包尾以軍 迪甘斯稱落選麥巴比處境複雜 需獲各方支持

法國此役因前鋒基利安麥巴比落選，以及翼鋒奧士文尼迪比利因傷避戰被看貶，結果球隊雖全場控制戰局及有24射8中卻顆粒無收，終被以色列守和0：0，亦令後者取得今屆第1分。法國賽後被《隊報》狠批攻力疲弱，並疑故意選守將伊巴希馬干拿迪為此役最佳球員而予以挖苦，又預言末輪作客領前3分的意大利將難以反超對方取首名出線。

入座率創場地新低 球迷區曾騷亂

意大利藉中場辛度東拿利於11分鐘收穫首個國際賽入球，作客以1：0勝賽後續以4分守在第3位的比利時。法國主帥迪甘斯賽後暗示並非故意棄用麥巴比，而是該名皇家馬德里鋒將「目前處境複雜，正面對一段並不是職業生涯中最快樂時光。我支持他。」

昨仗另一焦點是以色列與哈馬斯衝突逾1年後，歐洲近期出現「反猶」浪潮，其中上周中特拉維夫馬卡比在歐霸作客阿積士更發生以國球迷遇襲事件，事後該國警告國民不要前赴這仗比賽地點聖但尼市的法蘭西體育場，而結果這可容納8萬人的球場最終只有16,611人入場，創1998年啟用以來最低紀錄，當中包括約100名以國球迷。據報當賽前響起以國國歌即出現噓聲，未幾以國球迷區附近發生幾分鐘混亂，其間有人奔跑和拳腳交加，而保安人員則很快形成人牆加以阻隔；值得一提的是，法國此仗保安森嚴，球場內外保安人員多達4000人。

英軍殘陣征希臘照派3蛋

英格蘭隊在B2組作客希臘隊以殘陣應戰外，看守領隊卡斯利更沒以隊長哈利卡尼掛帥，卻仍憑奧尼屈堅斯在7分鐘開紀錄、敵軍門將於77分鐘擺烏龍及中場居迪斯鍾斯在83分鐘埋齋，以3：0大捷凱旋。「三獅」賽後5戰得12分，以較佳得失球差反壓同分的希臘升榜首，下輪主場碰愛爾蘭隊若取勝便篤定升班。