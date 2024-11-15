卡卡杜奧巴領銜蛇年賀歲盃 連續兩屆世界明星鬥港明星 陳七盼與曼聯偶像過招

「FWD富衛保險賀歲盃2025」主辦方國際文娛管理昨公布世界明星隊17名海外名宿，包括4名巴西隊2002年世界盃冠軍人馬卡卡、卡富、李華度和盧斯奧；其中李華度將與英格蘭前國門占士連續兩年來港賀歲；今年1月曾在大球場出戰「世界足球傳奇盃」的曼聯名宿傑斯及史高斯，與「紅魔」前隊友尼曼查維迪及科蘭參賽。其中烏拉圭名將科蘭繼2018年初效力港超球會傑志半季後，將相隔7年再於香港獻技。

其餘球星以英超為主，包括車路士傳奇射手杜奧巴及門神施治、曼城前隊長大衛施華、昔日阿仙奴快馬禾確特、曾效利物浦的路爾斯加西亞繼下月底出戰「皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇」名宿賽後再來港，與兩名「紅軍」舊將馬斯真蘭奴及施斯攜手作戰。

選人英超名宿為主 下月6日公開售票

主場出擊的香港明星隊焦點球員包括今夏掛靴後返回上海生活的黃洋，這名港足前隊長將與同樣年中掛靴的兩名傑志前隊友盧均宜和林嘉緯首參賽。陳偉豪及陳肇麒等港足名宿則連續兩年出戰。本身是曼聯球迷的「陳七」稱，期待與傑斯及史高斯等偶像較量；陳偉豪則笑言首要目標是跟卡卡交換球衣。

國際文娛管理主席金偉明表示，今屆主題為「於大球場重聚」，稱這次或是隨着啟德體育園明年啟用，大球場最後一次舉辦賀歲盃，希望重現昔日坐滿近4萬人的畫面。他提到今年2月舉辦龍年賀歲盃後收到不少球迷意見，故明年世界明星隊班底以英超名宿為主，並透露剛掛靴的巴塞隆拿球星恩尼斯達及意大利中場大師派路等均曾表達來港意願，終按大會主題挑選訪港人腳。

賽事門票今早11時於FWD MAX生活體驗平台優先開售，下月6日早上11時起於FWD MAX和購票通同時公開售票。票價由380至1280元不等，另設2888元附世界明星隊球星見面會門票套票。