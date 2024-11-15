報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2024年11月15日星期五
港足友賽3：1挫菲律賓 主場兩連勝 安永佳起孖 艾華頓傳射居功
球迷冒風雨排隊數小時求購主場戰衣
聲夢小花鍾柔美半場助燃氣氛
國足絕殺巴林升第4 追平澳洲沙特
西班牙強勢襲丹麥 C朗領葡鬥波
艾卡拉斯年終賽反彈挫羅比夫
馬刺證普帥輕微中風 正復健歸期未定
電視精選
卡卡杜奧巴領銜蛇年賀歲盃 連續兩屆世界明星鬥港明星 陳七盼與曼聯偶像過招
鄧謝配熊本賽16強負國家隊
體壇快訊：港車隊濠江傳喜訊
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足友賽3：1挫菲律賓 主場兩連勝 安永佳起孖 艾華頓傳射居功
球迷冒風雨排隊數小時求購主場戰衣
聲夢小花鍾柔美半場助燃氣氛
國足絕殺巴林升第4 追平澳洲沙特
西班牙強勢襲丹麥 C朗領葡鬥波
艾卡拉斯年終賽反彈挫羅比夫
馬刺證普帥輕微中風 正復健歸期未定
電視精選
卡卡杜奧巴領銜蛇年賀歲盃 連續兩屆世界明星鬥港明星 陳七盼與曼聯偶像過招
鄧謝配熊本賽16強負國家隊
體壇快訊：港車隊濠江傳喜訊
港足友賽3：1挫菲律賓 主場兩連勝 安永佳起孖 艾華頓傳射居功
球迷冒風雨排隊數小時求購主場戰衣
聲夢小花鍾柔美半場助燃氣氛
國足絕殺巴林升第4 追平澳洲沙特
西班牙強勢襲丹麥 C朗領葡鬥波
艾卡拉斯年終賽反彈挫羅比夫
馬刺證普帥輕微中風 正復健歸期未定
卡卡杜奧巴領銜蛇年賀歲盃 連續兩屆世界明星鬥港明星 陳七盼與曼聯偶像過招
鄧謝配熊本賽16強負國家隊
體壇快訊：港車隊濠江傳喜訊
prev
next