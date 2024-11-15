馬刺證普帥輕微中風 正復健歸期未定

75歲的籃壇傳奇名帥普波域治，已連續缺席7場馬刺的NBA常規賽，並由助教米曹莊遜暫代領軍，令外界憂慮其健康狀况。會方昨晨終公布對方因本月2日在主場館內輕微中風送院，但經治療及檢查後已無礙，目前已在進行復健療程，有望全面康復，但復出日期未定。

至於馬刺昨在常規賽有法籍超新星雲班耶馬獨取個人職業生涯單場新高的50分，包括攻入同為個人單場新高的8記三分球，帶領球隊在主場以139：130擊敗巫師，兩連勝後以6勝6負暫列西岸第10位。而雲班耶馬以年僅20歲314日達成單場半百成就，更成為聯盟歷來第4年輕達此成就的球員。

另克里夫蘭騎士昨有主將米曹及謝利阿倫同獻「雙雙」，助球隊作客以114：106力克費城76人續高踞東岸榜首之餘，開季十三連勝更繼續刷新隊史最佳成績，並成為聯盟第4佳紀錄。而密爾沃基公鹿同日有「字母哥」安迪度高安普攻下59分及交出14個籃板，領銜戰至加時以127：120挫底特律活塞。